İKİ MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeki motosikletlinin, arkadaşının kullandığı motosikleti bacağıyla iterek yaptığı tehlikeli yolculuğu araç sürücüleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Manavgat - Antalya D-400 Karayolunda, Manavgat'tan Serik ilçesi yönüne ilerleyen bir motosikletli, arkadaşının kullandığı motosikleti bacağıyla iterek götürdü. İki motosikletlinin trafikteki tehlikeli yolculuğu, yoldaki diğer araçlarda bununanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.