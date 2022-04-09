İKİ MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İKİ MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeki motosikletlinin, arkadaşının kullandığı motosikleti bacağıyla iterek yaptığı tehlikeli yolculuğu araç sürücüleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeki motosikletlinin, arkadaşının kullandığı motosikleti bacağıyla iterek yaptığı tehlikeli yolculuğu araç sürücüleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Manavgat - Antalya D-400 Karayolunda, Manavgat'tan Serik ilçesi yönüne ilerleyen bir motosikletli, arkadaşının kullandığı motosikleti bacağıyla iterek götürdü. İki motosikletlinin trafikteki tehlikeli yolculuğu, yoldaki diğer araçlarda bununanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İKİ MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

İKİ MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

İKİ MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Manavgat, Tragger, Antalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title