İki mevsimin bir arada yaşandığı Berçelan Yaylası'na doğa yürüyüşü - Haberler

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İki mevsimin bir arada yaşandığı Berçelan Yaylası'na doğa yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı - Metin Tek - Güncel
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İki mevsimin bir arada yaşandığı Berçelan Yaylası'na doğa yürüyüşü Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, iki mevsimin bir arada yaşandığı Berçelan Yaylası'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

İki mevsimin bir arada yaşandığı Berçelan Yaylası'na doğa yürüyüşü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, iki mevsimin bir arada yaşandığı Berçelan Yaylası'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği, her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Cengiz Topel Caddesi üzerinde sabah saatlerinde bir araya gelen 35 kişilik grup, Hakkari il merkezine bağlı Berçelan Yaylası'na geçti. Bölgede kahvaltı yapan dernek üyeleri, daha sonra iki mevsimin bir arada yaşandığı yaylada doğa yürüyüşü yaptı. Haziran ayına rağmen erimeyen karda yürüyüp, Seyithan ve Lis göllerinin etrafını gezen dernek üyeleri, gördükleri güzelliklerini fotoğraflamayı da ihmal etmediler.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneğinin üyesi Ahmet Güdal, bu haftaki rotalarının Berçelan Yaylası olduğunu belirterek, "Bu haftada 35 kişilik grupla Berçelan Yaylası'na geldik. Doğasıyla harika bir yer. Şu an burada doğa yürüyüşü yaptık. Haziran ayına rağmen iki mevsimi bünyesinde barındıran yaylanın bir tarafı kar diğer tarafı ise yeşilliklerle kaplanmış. Seyithan ve Lis göllerini de yerinde gezdik ve fotoğrafladık. Artık buralar turizme kazandırılmalıdır" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Güncel

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