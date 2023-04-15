İki mahalleyi birbirine bağlıyor, uzunluğu ile dikkat çekiyor Tokat'ta bulunan bu merdivenler uzunluğu ile dikkat çekerken oruçlu vatandaşların zorlu yolculuğunu oluşturuyor.

İki mahalleyi birbirine bağlıyor, uzunluğu ile dikkat çekiyor

TOKAT - Tokat'ta bulunan bu merdivenler uzunluğu ile dikkat çekerken oruçlu vatandaşların zorlu yolculuğunu oluşturuyor.

Tokat'tın kent merkezinde bulunan merdivenler uzunluğu ile dikkat çekiyor. Yaklaşık olarak 200 basamaklı olduğu düşünülen merdivenler iki mahalleyi birbirine bağlıyor. Ali Paşa Mahallesini Cemalettin Mahallesi'ne bağlayan merdivenler ramazan ayında vatandaşlara zorlu bir süreç sunuyor. Halk arasında Kırkbadallar olarak bilinen merdivenler vatandaşların zorlu yolculuğunu oluşturuyor. Merdivenleri dinlenerek çıkan vatandaşlar, merdivenleri ramazan ayının zorlu yolculuğu olarak görüyor.

"Bu merdivenler iftara ulaşan zorlu bir süreç"

Ramazan ayında zorlu bir yolculuk olduğunu belirten mahalle sakini Hamdi Gülerçoban, "Merdivenler ramazan ayında çok yoruyor. Basamak sayısını bilmiyorum ama bence 300'e yakın basamağı vardır. Evimde yukarı de bulunuyor, o yüzden bu merdivenler çok yoruyor. Oruç olduğumuzdan daha çok yoruyor ancak bir süre sonra alışıyorsun. Bu merdivenler iftara ulaşan zorlu bir süreç diyebiliriz" dedi.

"4 veya 5 sefer dinlendikten sonra çıkabiliyorum"

Merdivenleri çıkmanın yorucu olduğunu belirten mahalle sakini Necati Ağca, " Merdivenler çok yoruyor, çıkarken dinlenmek için oturuyorum, durum dinleniyorum. 4 veya 5 sefer dinlendikten sonra çıkabiliyorum. Mahalle için kısa yol olduğu için tercih ediyoruz. Bence buranın basamaklarını sayarsak 500 basamak çıkar "ifadelerini kullandı.