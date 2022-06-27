İki mahalleyi bağlayan köprü ulaşıma kapandı: Mahalleliler birbirine karşıdan bakmak zorunda kaldı

Agusto Deresi taşma riskiyle karşı karşıya kaldı, dere güzergahındaki köprüler ulaşıma kapandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Agusto Deresi'nin taşma tehlikesi, dere güzergahındaki köprüleri çökme riskiyle karşı karşıya bıraktı. İki mahalleyi birbirine bağlayan köprünün kapanmasıyla mahalleliler birbirlerine karşıdan bakmak zorunda kaldı.

Zonguldak'ta 25 Haziran'dan bu yana etkisini sürdüren şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hızını yitirmeyen sağanak, Gökçebey ilçesinde tehlikeli durumlar oluşturuyor. Dün, Gaziler Deresi'nin taşmasının ardından bugün sular çekilmiş ve selin hasar boyutu gözler önüne serilmişti. Bugün ise Agusto Deresi, taşma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Derenin gittikçe yükselmesiyle birlikte ekipler teyakkuza geçti. Derenin geçtiği güzergahta iki dereyi birbirine bağlayan köprü ulaşıma kapandı. Çökme tehlikesi bulunan köprüden geçişler şeritlerle kapanırken iki taraftaki mahalleliler birbirlerine karşıdan bakmak zorunda kaldı.

"İki mahalleli karşılıklı birbirine bakıyor"

Yıkılma tehlikesi olan köprünün ulaşıma kapandığını ve iki mahallelinin birbirine karşıdan baktığını aktaran mahalle sakini Caner Çubuk, "Şu anda herkesin önlemini alması gerek, kimseye zarar gelmeden evlerine gitsinler. Vatandaşlara, araçları da olabildiğince yüksek yerlere bırakmalarını tavsiye ederim. Köprü kapandı, karşıya geçmeleri riskli. İki mahalleli karşılıklı birbirine bakıyor. Uzunahmetler Köyü'nden geliyor sel yavaş yavaş. Buradan bir an önce uzaklaşılması gerekiyor. Biz vatandaşlık görevimizi yapıyoruz, insanların sağlığını düşündüğümüz için gerekli uyarıları yaparak uzaklaştırıyoruz. Ben de ıslandım ama yapacak bir şey yok, kendi vatandaşımız için görevimizi yapıyoruz" dedi.

Öte yandan, şiddetini artıran sağanak cadde ve sokaklarda ulaşımı zorlaştırdı. Bu çerçevede Namazgah köy yolunda oluşan heyelan, yolun kapanmasına sebep oldu. Geçişler alternatif yollardan sağlanırken, ekipler yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.