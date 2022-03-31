İki kuzenini öldüren sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Eyüpsultan'da iki kuzenini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ali Mumcu hakkında, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktuller Cevdet (50) ve Cahit Mumcu'nun (42) kardeş olduğu, müşteki Mehmet Yaşar Mumcu'nun (23) ise ölen Cevdet Mumcu'nun (42) oğlu olduğu belirtildi.

Müşteki Mehmet Yaşar Mumcu'nun askere gidecek olması sebebiyle eğlence düzenlendiği anlatılan iddianamede, etkinliğe katılan maktullerin bir süre sonra asker eğlencesinden ayrıldığı kaydedildi.

İddianamede, Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Şengüzel Sokak'ta 28 Temmuz 2021'de Ali Mumcu'nun bir süre birlikte yürüdüğü teyzesinin oğlu Cahit Mumcu'ya silahla ateş ettiğine yer verilerek, sanığın kendisine engel olmaya çalışan Mehmet Yaşar Mumcu ile babası maktul Cevdet Mumcu'ya da silahla ateş ettiği kaydedildi.

"Teyzemin çocuklarını vurdum"

Olayın ardından kaçan sanık Ali Mumcu'nun daha sonra polis ekiplerince yakalandığı aktarılan iddianamede, sanığın yakalandığı sırada polis ekiplerine "teyzemin çocuklarını silahla ben vurdum" dediği ifade edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Ali Mumcu, ikamet ettiği Balıkesir'den İstanbul'a gelerek teyzesinin oğlu Cahit Mumcu'yu aradığını belirterek, Mumcu'nun kendisine asker eğlencesinde olduğunu ve 2-3 saat sonra gelebileceğini söylediğini aktardı.

Cahit Mumcu ile bir süre sonra buluştuğunu ifade eden sanık, birlikte yürüdükleri sırada 3-4 kişinin çevrelerini sardığını, bunların içinde yer alan Cahit Mumcu'nun elini beline atması üzerine kendisine zarar vereceğini düşündüğünü öne sürdü.

Sanık Ali Mumcu, önce Cahit Mumcu'ya ardından Cevdet Mumcu'ya ateş ettiğini, sonrasında ise kendisinin de silahla yaralandığını belirterek, yaralı halde olay yerinden kaçtığını anlattı.

Olayda yaralanan Mehmet Yaşar Mumcu da ifadesinde hep beraber konuşup eğlenirken bir anda amcası Cahit Mumcu'nun modunun düştüğünü gördüğünü anlatarak, "Kötü bir haber almış gibiydi. Babam Cevdet Mumcu, amcamı sakinleştirmeye çalışıyordu. Kısa bir süre sonra amcam motosikletine atlayarak ayrıldı. İçime kötü bir his doğduğundan doğrudan amcamın evinin bulunduğu sokağa gittim. Amcamı gördüğümde sanık, amcama ateş ediyordu. Bunun üzerine koruma refleksiyle hemen koştum. Babam beni tutmaya çalıştı. Bu esnada şüpheli Ali Mumcu bana ve babama ateş etmeye başladı." iddiasında bulundu.

Müşteki Mumcu, babasının yaralandığı görünce müdahale etmeye çalıştığı sanığın kendisine yaklaşık 10 kez ateş ettiğini savunarak, sanığın yaklaşık iki yıldır babası ve amcasına kötülük yapacağını söylediğini aktardı.

Maktulün, kendisini tehdit eden sanıktan şikayetçi olduğu ortaya çıktı

Olay öncesinde sanık Ali Mumcu'nun maktul Cahit Mumcu'yu tehdit ettiğine yer verilen iddianamede, bu nedenle açılan soruşturmada tarafların uzlaşması sebebiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği belirtildi.

İddianamede, Ali Mumcu'nun Cevdet ile Cahit Mumcu'ya karşı "tasarlayarak kasten öldürme", Mehmet Yaşar Mumcu'ya karşı ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından iki kez ağırlaştırışmış müebbet ile 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanığın ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.