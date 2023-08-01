Nevşehir'de iki aile arasında çıkan ve sokağa taşan kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İki komşu arasında çıkan kavga sokağa taştı... O anlar kamerada

NEVŞEHİR Nevşehir'de iki aile arasında çıkan ve sokağa taşan kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Bekdik Mahallesi TOKİ bloklarında meydana gelen olayda, iddiaya göre küfürlü konuşma nedeniyle iki komşu arasında apartman içinde başlayan sözlü tartışma sokak kavgasına döndü. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sesi duyan komşuların da karıştığı kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı. Kavgada polisin ele geçirdiği tüfek de dikkat çekerken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Kavga da amatör kameraya yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.