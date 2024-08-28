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İki komşu aile arasında park yeri kavgası: 4 yaralı

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KONYA'nın Seydişehir ilçesinde iki komşu aile arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

İki komşu aile arasında park yeri kavgası: 4 yaralı KONYA'nın Seydişehir ilçesinde iki komşu aile arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada aldıkları tekme ve yumruk darbeleri sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi 153513 Sokakta meydana geldi. Cibcib ve Ünal aileleri arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Cibcib, Meral Cibcib ile Neziha Ünal (66) ve Eren Settaşı (41) aldıkları tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, müdahale ederek komşuları ayırdı. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR, KONYA DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Seydişehir 3-sayfa Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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