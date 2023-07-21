Adana'da iki kişiyi sokakta öldürdüğü öne sürülen 5 kişi adliyeye sevk edildi. Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

İki kişiyi öldürdüğü öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana'da iki kişiyi sokakta öldürdüğü öne sürülen 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Aydın Daş ile kayınbiraderi Mehmet Omay (36), telefonda tartıştı. Bunun üzerine Omay ile ağabeyi Adnan Omay (40), yeğeni Muhammet Yılmaz Omay ve arkadaşı Emrah Silindir (43), Daş'ın evinin bulunduğu sokağa gitti. Omay ile beraberindekiler, Daş ve yeğenleri Kemal Daş (27), Baran Özgül ile Zülfü Barış Özgül ile karşılaşınca kavga çıktı. Taraflar, kısa süren arbedenin ardından birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Aydın Daş ile Adnan Omay'ın silahlardan çıkan kurşunlarla vurularak, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Daş ile Omay, hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kavgayı başlatan telefon konuşmasında Mehmet Omay'ın, Aydın Daş'a, "Siz bizim hasımlarımızla iş birliği yapıp, bizi satıyorsunuz" dediği, bunun üzerine küfürleştikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda silahlı çatışmaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan 6 tabanca ele geçirildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.