İki kişi arasında çıkan kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında kavga etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yanında da birbirlerine tekme tokat girişen şahıslar ekipler tarafından güçlükle ayrıldı.

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ile polis ekipleri sevk edildi. Şahıslar gelen polislerin yanında kavga etmeye devam etti. Birbirlerine tekme atan şahıslar, polisin yanında birbirini yere düşürdü. Ekipler, güçlükle kavgayı ayırırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.