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Yer anlaşmazlığı kardeş ve yeğen katili yaptı

Güncel Haberler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Felemez Ö. ile oğlu Davut Ö. pazar yeri anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyi Alican Ö. ve yeğeni Ertan Ö. ile tartışmaya başladı. Silahların konuştuğu kavgada Alican Ö. ve Ertan Ö. hayatını kaybetti.

İlçede balıkçılık yapan Felemez Ö.(52) oğlu Davut Ö.(14) ile Nazilli Balık Hali'ne geldi. Baba-oğul, halde aralarında bir süredir pazar yeri konusunda gerginlik yaşadıkları kardeşi Alican Ö.(63) ve onun oğlu Ertan Ö.(33) ile karşılaştı. İki kardeş arasında çıkan tartışma kısa bir sonra kavgaya dönüştü. İki kardeşin oğullarının da kavgaya karışması sonucu olay büyüdü. İddiaya göre, Alican Ö. ve kardeşinin oğlu Ertan Ö. ikiliye satırla saldırdı. Bu sırada Felemez Ö. ile oğlu Davut Ö. yanlarında taşıdıkları tabancayla peş peşe ateş etmeye başladı.

Yer anlaşmazlığı kardeş katili yaptı

OĞLU OLAY YERİNDE, KENDİSİ HASTANEDE CAN VERDİ

Olayda evli ve bir çocuk babası Ertan Ö., boğazına ve göğsüne isabet eden kurşunlar sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Ertan Ö.'nün babası Alican Ö. de bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Ertan Ö. ve babası Alican Ö. ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertan Ö. tüm müdahalelere rağmen burada hayatını kaybetti. Felemez Ö. ve oğlu Davut Ö. olay yerinden kaçtı. Baba-oğul olaydan bir süre sonra tabancalarıyla birlikte polise teslim oldu.

Yer anlaşmazlığı kardeş katili yaptı

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELİYOR

Felemez Ö. ve oğlu Davut Ö.'nün cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Ekipler, Ertan Ö.'nün hangi tabancadan çıkan mermiyle hayatını kaybettiğini belirlemek için olayın yaşandığı çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yer anlaşmazlığı kardeş katili yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Nazilli Baba 3. Sayfa Güncel Haberler

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