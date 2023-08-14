İki kardeşi kaza ayırdı
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Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında bir genç hayatını kaybederken, kardeşi yaralandı. Kazada araç yolun kenarındaki demirlere çarparak bahçeye uçtu. Olay yerine gelen gençlerin yakınları sinir krizi geçirdi.
İki kardeşi kaza ayırdı
ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki genç hayatını kaybederken, kardeşi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Atatürk Üniversitesi yerleşkesinden Kazım Karabekir Stadyumu yönüne seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki demirlere çarparak bahçeye uçtu. Kazada araçta bulunan kardeşlerden K.İ. hayatını kaybederken, A.İ. yaralı olarak kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza sonrası olay yerine gelen gençlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis bölgede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.