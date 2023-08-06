İki kardeş tutuklandı

Bir sitede çıkan kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Mevlüt Köseoğlu ve kardeşi Abdülkadir Köseoğlu ile Oktay A. tutuklandı.

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI

Bir sitede gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan ve bir kişinin tabanca ile vurularak hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kavga ile ilgili yakalanan Mevlüt Köseoğlu (38) ve kardeşi Abdülkadir Köseoğlu (35) ile Oktay A. (33), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Mevlüt ve Abdülkadir Köseoğlu kardeşler tutuklanırken, Oktay A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), -