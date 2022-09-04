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İki kardeş girdikleri gölette boğuldu

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İki kardeş girdikleri gölette boğuldu

ADANA'da serinlemek için sulama göletine giren Suriye uyruklu Ahmet Verde (18) ve kardeşi Abdurrahman Verde (15), hayatını kaybetti.

ADANA'da serinlemek için sulama göletine giren Suriye uyruklu Ahmet Verde (18) ve kardeşi Abdurrahman Verde (15), hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte sulama için kullanılan gölete giren Ahmet ve Abdruhhman Verde kardeşler, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sualtı polisleri sevk edildi. Gölette arama çalışması başlatan dalgıç polisler, Verde kardeşlerin cesedini buldu. Sudan çıkartılan kardeşlerin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Güncel

Sarıçam Suriye Adana Güncel Haberler

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