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İki kamyonet çöpün çıktığı ev temizlendi

- İki kamyonet çöpün çıktığı ev temizlendi Karabük'te vatandaşların haber vermesiyle harekete geçen belediye ekipleri, temizledikleri evden iki kamyonet çöp çıkardı.

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- İki kamyonet çöpün çıktığı ev temizlendi

KARABÜK - Karabük'te vatandaşların haber vermesiyle harekete geçen belediye ekipleri, temizledikleri evden iki kamyonet çöp çıkardı.

Karabük Belediyesi ekipleri, Şirinevler Mahallesi Şahinbey Caddesinde bulunan bir evden kötü kokular geldiği ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, çevreye yayılan kötü koku nedeniyle mahallelinin şikayette bulunduğu eve gitti. Yapılan incelemelerde çöplerle evin sağlık ve yaşam koşullarına uygun olmadığı tespit edildi. Temizlik İşleri ile Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından temizleyebildiği evden iki kamyonet çöp çıkardı.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Karabük Güncel Haberler

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