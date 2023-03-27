İki güzellik merkezi arasındaki rekabet 'silahlı tehdit' suçlamasıyla davaya dönüştü

İSTANBUL'da iki güzellik merkezi sahibi arasındaki rekabet, 'silahlı tehdit' davasına dönüştü. Güzellik merkezlerinden birinin sahibi olan Alkan Yıldız, kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği diğer merkezin sahibi Sevim A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Sevim A. hakkında, 'Sesli, yazılı ve görüntülü iletiyle hakaret', 'Birden fazla kişi tarafından silahla tehdit' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlamalarından 3 yıl 1 aydan, 13 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Yıldız, "Beni sanatçı Nihat Doğan'a öldürtmek istemiş, kendisi de zaten tanık olarak ifade verdi. Bizi takip ettiriyor. Bana 'Beyaz renk arabana binerken 9 milimetre mermiyi yiyeceksin, bugün kan akacak' içeriğinde mesaj gönderdi" dedi.

NİHAT DOĞAN TANIK OLARAK DİNLENDİ

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Sevim A., hakkındaki iddiaları reddederek, kendisinin tehdit edildiğini küfür ve hakaretlere maruz kaldığını ifade etti.