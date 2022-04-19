İki gündür toz bulutunun hakim olduğu Antalya'da yağmur sürprizi - Haberler

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İki gündür toz bulutunun hakim olduğu Antalya'da yağmur sürprizi

İhlas Haber Ajansı - İsa Akar - Güncel
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İki gündür toz bulutunun hakim olduğu Antalya'da yağmur sürprizi Antalya'da aralıklarda yağan bahar yağışı etkili oldu.

ANTALYA (İHA) - İki gündür toz bulutunun hakim olduğu Antalya'da yağmur sürprizi

ANTALYA - Antalya'da aralıklarda yağan bahar yağışı etkili oldu.

İki gündür toz bulutunun hakim olduğu turizm kenti Antalya'da bulutlu hava yerini öğleden sonra aralıklarla süren bahar yağışına bıraktı. Sağanak şeklindeki yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı. Bazı vatandaşlar şemsiye ile yürürken bazıları ıslanmaya aldırmadı. Yollarda biriken suyla birlikte sürücüler dikkatli seyretti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de yağışla birlikte ıssızlığa büründü. Turistler yağışla otellerine kaçarken, iki genç kızın ise denize girdiği görüldü.Yağmuru gece yarısından itibaren etkini kaybedeceği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Güncel

Antalya, Turizm, Güncel, Haberler

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