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İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kızı tarafından iki gündür haber alınamayan Hasan Turan (88), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

ORDU (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kızı tarafından iki gündür haber alınamayan Hasan Turan (88), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay saat 21.00 sıralarında Kartepe ilçesinde meydana geldi. Hasan Turan'ın Ordu'da yaşayan kızı, babasından iki gündür haber alamayınca endişelenerek komşularından yardım istedi. Turan'ın yalnız yaşadığı eve gelen komşuları, uzun süre kapıyı çaldı ama cevap alamadı. Bunun üzerine 112 Acile haber verildi. İhbar üzerine eve giren polis, Hasan Turan'ı evin salonunda yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hasan Turan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hasan Turan'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Turan'ın yaşadığı rahatsızlıklara bağlı olarak öldüğü tahmin edilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hasan Turan, Ordu, Güncel, Haberler

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