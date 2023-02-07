İki gündür aranan taksici, aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu Güncel Haberler Kendisinden iki gündür haber alınamayan taksi sürücüsü, Şile'de aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Kendisinden iki gündür haber alınamayan taksi sürücüsü, Şile'de aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, taksi şoförü Osman Karaca, iki gün önce gece saatlerinde, bağlı bulunduğu durağa Ümraniye Tepeüstü'nden yabancı uyruklu yolcu alarak Şile'ye gideceğini bildirdi. Aynı bilgiyi eşiyle de paylaşan Karaca'dan daha sonra haber alınamadı. Bunun üzerine duraktan arkadaşları ve ailesi, Karaca için kayıp ihbarında bulunarak arama çalışmalarına başlandı. İki gündür aranan taksici, akşam saatlerinde Şile Sofular mevkisindeki ormanlık alanda, 34 TDB 56 plakalı aracının içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Bölgeye giden jandarma görevlileri, çevre güvenliğini sağlayarak durumu olay yeri inceleme ekiplerine bildirdi. Ekiplerin incelemelerini tamamlamalarının ardından Karaca'nın cenazesi morga kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Ümraniye Şile Güncel Haberler

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