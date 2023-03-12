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İki gün önce kavga ettiği kuzenini öldürdü (2)

Güncel Haberler

İki gün önce kavga ettiği kuzenini öldürdü (2)

ŞÜPHELİ YAKALANDIKocaeli'nin İzmit ilçesinde kuzeni Işık Filiz'i (58) tabanca ile öldüren M.A., polis ekiplerince yakalandı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuzeni Işık Filiz'i (58) tabanca ile öldüren M.A., polis ekiplerince yakalandı. Işık Filiz'in 2 gün önce M.A.'nın yeğeni B.A. ile annesini darbettiği, bu nedenle şüpheli ile kavgalı oldukları öne sürüldü. Filiz'in bu sabah da elindeki kürek ile yan binadaki B.A.'nın evinin camlarını kırdığı, çıkan tartışmada yeğeni B.A.'yı korumak isteyen M.A.'nın kuzeni Filiz'e ateş açtığı iddia edildi. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

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