İki grup aynı sokakta sabah ve öğle kavga etti: 5 yaralı - Haberler

DİYARBAKIR'da aralarında husumet olan iki grup arasında aynı sokakta sabah ve öğlen çıkan silahlı kavgalarda 5 kişi yaralandı.

Sur ilçesi İskender Paşa Mahallesi Küçükakar Sokak'ta sabah saatlerinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilemeyen 4 kişi, vücutlarına isabet kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Her iki kavgada yaralanan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, silahlı kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.