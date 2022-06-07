İki grup aynı sokakta sabah ve öğle kavga etti: 5 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki grup aynı sokakta sabah ve öğle kavga etti: 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Selim Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
İki grup aynı sokakta sabah ve öğle kavga etti: 5 yaralı

DİYARBAKIR'da aralarında husumet olan iki grup arasında aynı sokakta sabah ve öğlen çıkan silahlı kavgalarda 5 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da aralarında husumet olan iki grup arasında aynı sokakta sabah ve öğlen çıkan silahlı kavgalarda 5 kişi yaralandı.

Sur ilçesi İskender Paşa Mahallesi Küçükakar Sokak'ta sabah saatlerinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilemeyen 4 kişi, vücutlarına isabet kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Aynı sokakta yine aynı gruplar, bu kez öğle saatlerinde karşı karşıya geldi. Bu kavgada da 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Her iki kavgada yaralanan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, silahlı kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Güncel

İskender Sur Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title