İKİ GRUP ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGADA AYNI AİLEDEN 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI - Haberler

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay saat 18.30 sıralarında Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi 4429 Sokak üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Arbede esnasında ismi öğrenilemeyen bir kişi kavga ettikleri Ömer Akyol (30) ile ağabeyi Osman Akyol (36) ve eşi Hanife Akyol'a (32) tabancayla kurşun yağdırdı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Osman Akyol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel