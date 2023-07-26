İki grup arasındaki kavgayı polis havaya ateş ederek önledi... O anlar kamerada

ADANA - Adana'da iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgayı polis havaya ateş ederek önledi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavganın büyümesi üzerine özel harekat polisleri de adrese geldi. Kavga bir türlü yatışmayınca özel harekat polisleri havaya ateş ederek gergin grubu etkisiz hale getirdi. Polis kavga eden şahısları gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Bu anlar ise saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi.