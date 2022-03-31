İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı - Haberler

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İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Malatya'da iki grubun silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da iki grubun silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Cengiz Topel Caddesi üzeri Güneş sokakta alacak verecek mevzusu yüzünden tartışan iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucu bel ve bacak bölgelerine kurşun isabet eden M.Ö. yaralanırken, olayın şüphelileri olduğu ileri sürülen S.T. ile O.Ç. kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler çevrede bulunan 2 aracın isabet aldığını belirlerken, 2 adet tüfek kartuşu ile bir adet de boş kovan buldu.

Ekiplerin olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

(Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen-İHA)

İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Malatya, kavga, Güneş, Güncel, Haberler

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