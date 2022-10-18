İki Dev Panda Katar'a Gitmek Üzere Çin'deki Yetiştirme Üssünden Ayrıldı

CHENGDU, 18 Ekim (Xinhua) -- İki dev panda, Çin ile Katar arasında bu türün araştırılması ve korunmasına yönelik bir işbirliği programı kapsamında Salı günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki üreme üslerinden Katar'a gitmek üzere hareket etti.

CHENGDU, 18 Ekim (Xinhua) -- İki dev panda, Çin ile Katar arasında bu türün araştırılması ve korunmasına yönelik bir işbirliği programı kapsamında Salı günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki üreme üslerinden Katar'a gitmek üzere hareket etti.

Üç yaşındaki dişi Si Hai ve dört yaşındaki erkek Jing Jing olmak üzere iki panda, Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Ya'an'daki üssünden ayrıldı. Pandalar, Chengdu Shuangliu Uluslararası Havalimanı'ndan özel bir uçakla Katar'a uçacaklar.

Bu, Çin ve Orta Doğu arasındaki ilk dev panda işbirliği programı.

Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi, hayvanlara eşlik etmeleri ve yeni çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olmaları için deneyimli yetiştiriciler ve veterinerler görevlendirdi.

Bir aydan fazla bir süre önce pandaların fiziksel kontrolleri yapıldı ve pandalar karantinaya alındı. Merkeze göre pandaların sağlık durumu iyi.

Çin'den uzmanlar, iki pandanın Katar'da yaşayacağı mekanda yerinde rehberlik hizmeti sundu ve profesyonel bir dev panda yetiştirme ve yönetim ekibinin kurulmasına yardımcı oldu.

Çin ile Katar Mayıs 2020'de, panda korumasının yanı sıra biyolojik çeşitliliğin ve iki ülkenin nesli tükenmekte olan türlerin korunması konusunda uluslararası işbirliğini teşvik etmek amacıyla, dev pandaların korunması ve araştırılması konusunda bir işbirliği anlaşması imzalamıştı.