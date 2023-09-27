Aydın'ın Efeler ilçesinde aracıyla drift atan ve çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücünün 2 dakikalık drift şovu 20 bin 342 liraya mal oldu. Ekiplerin çalışması sonucu tespit edilen sürücünün ehliyetine el konulurken, otomobil ise 60 gün trafikten men edildi.

İki dakikalık drift şovu 20 bin liraya mal oldu

İki dakikalık drift şovu 20 bin liraya mal oldu

Drift atıp sosyal medyada paylaşan sürücüye 20 bin lira ceza

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde aracıyla drift atan ve çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücünün 2 dakikalık drift şovu 20 bin 342 liraya mal oldu. Ekiplerin çalışması sonucu tespit edilen sürücünün ehliyetine el konulurken, otomobil ise 60 gün trafikten men edildi.

Efeler ilçesi Tepecik Bulvarı üzerinde bir otomobil sürücüsünün drift attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan detaylı inceleme sonunda araca ve sahibine ulaşan ekipler, drift yapan şüphelinin K.Y. olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları çalışmada K.Y.'yi kısa sürede yakaladı. Bulvar üzerinde akan trafiğe aldırış etmeden drift atan ve trafiği tehlikeye sokan sürücüye toplamda 20 bin 342 lira idari para cezası kesildi ve "Trafiği tehlikeye sokmak" suçundan hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan K.Y.'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, drift atılan araç ise 60 gün trafikten men edildi.

Drift şovu güvenlik kameralarına anbean yansıdı

Drift yapan sürücünün o anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheli K.Y.'nin bulvar üzerinde akan trafiğe aldırış etmeden drift yaptığı anlar yansıdı.