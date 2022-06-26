İki çocuk annesi ikinci fakültesini de birincilikle bitirdi

Bölüm birincisi olarak tamamladığı ilk üniversite eğitiminin ardından tekrar sınava giren iki çocuk annesi Nafiye Aydın, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden de birincilikle mezun oldu.

Ankara Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sigortacılık Bölümünden 2006'da birincilikle mezun olan Nafiye Aydın, evlendi, 2 çocuğu oldu. Bu sırada ilahiyat okumaya karar veren Aydın, tekrar sınava hazırlanarak Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı.

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan Aydın, oğlu Ahmet'in ilkokulu, kızı Zeynep'in de ortaokulu bitirdiği yıl, 39 yaşında, İlahiyat Fakültesi İngilizce Programından birincilikle mezun oldu.

Aydın, diplomasını, Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Güneş Meydanı'nda ailelerin yoğun katılımıyla düzenlenen mezuniyet töreninde, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şamil Dağcı'nın elinden aldı.

Törende, tüm mezunlar adına konuşan Nafiye Aydın, fakülteden birincilikle mezun olmanın gururu, mutluluğu ve heyecanını yaşadığını ifade etti.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin ikinci üniversitesi olduğunu belirten Aydın, "İlk üniversitemden mezun olduktan yaklaşık 10 yıl sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ailesine katıldım. Bu süreçte genç arkadaşlarımdan o kadar çok şey öğrendim ki onlar benim umudum oldu, yaşam ve hayat enerjimi artırdılar. Burada geçirdiğim yılları hep 'iyi ki' diye anımsayacağım." dedi.

Çocuklarıyla aynı masada ders çalıştı

Konuşmasında, sınıf arkadaşlarından farklı olarak evli ve 2 çocuk annesi olduğunu vurgulayan Aydın, "Fakülteye başladığımda oğlum ilkokula, kızım ise ortaokula yeni başlamıştı. Çocuklarımla aynı masanın etrafında beraber dört sene boyunca ders çalıştık. Şimdi üçümüz birlikte mezun oluyoruz. Bu nedenle de bu mezuniyet benim için oldukça anlamlı ve kıymetli." ifadelerini kullandı.

Aydın, konuşmasının sonunda eğitim sürecini tamamlamasında katkısı olan ailesine, eşine ve çocuklarına teşekkür etti.

"Örnek bir aile"

Konuşma sonunda sahneye çıkarak Nafiye Aydın'ın eşi ve çocuklarını da davet eden Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, şunları kaydetti:

"Ne güzel, Nafiye kardeşimiz çocuklarıyla beraber azmetmiş. Esasında ortak bir başarı hikayesini de oluşturmuş oldular. O yüzden ben özellikle çocuklarını ve eşini de burada görmek istedim. Örnek bir aile. Mücahit Bey'in anlayışı, Ahmet ve Zeynep'in annelerine hoşgörüsü, beraberce bir masanın etrafında ders çalışmaları, bütün aileler için de örnek olabilecek bir çalışma. Demek ki ailece adım atılırsa büyük bir başarı oluyor. İnşallah Ahmet ve Zeynep, annelerinden ve babalarından daha başarılı ve bu ülkeye daha çok hizmet eder konuma gelirler. Nafiye kardeşimizi ve ailesini gönülden tebrik ediyorum."