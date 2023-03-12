İKİ ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR GİRİŞİMDE BULUNDU

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Hıdır Tutal, tartıştığı eşi Arzu Tutal'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra kendisini de başından vurarak intihar girişiminde bulundu. Hıdır Tutal, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İncilipınar Mahallesi 1197 sokakta meydana geldi. Servis şoförü olan Hıdır Tutal (60) ile eşi Arzu Tutal (48) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Hıdır Tutal, 2 çocuk annesi eşi Arzu Tutal'ı başından ve göğsünden tabancayla vurdu, ardından aynı tabancayla kendisini başından vurarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi, itfaiye ekibinin kapıyı kırmasının ardından girdiği evde Arzu Tutal'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olan Hıdır Tutal, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Arzu Tutal'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hıdır Tutal'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)