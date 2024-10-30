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İki Çocuğun Torpil Atması Sonrası Kırtasiyede Arbede!

İki Çocuğun Torpil Atması Sonrası Kırtasiyede Arbede!
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Avcılar'da sokakta oynayan iki çocuk, bir kırtasiyeye torpil atıp kaçtı. Çocukları kovalayan iş yeri çalışanlarına, çocukların yakınları saldırdı. Arbede sırasında iş yeri sahibi yaralandı.

AVCILAR'da 2 çocuk bir iş yerine torpil atıp kaçtı. İş yerinde bulunanlar torpil atanları kovalayınca, çocukların yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeşilkent Mahallesi Fatih Sokak'taki bulunan kırtasiyeye sokakta oynayan iki çocuk dün öğle saatlerinde torpil atarak kaçtı. Bunun üzerine kırtasiye çalışanları çocukları kovalamaya başladı. Çocukların aileleri ise duruma sinirlenerek kırtasiye dükkanına gitti ve iş yeri sahibine saldırdı. Dükkan içinde bir süre arbede yaşandı. Çıkan arbedede iş yeri sahibi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kırtasiye sahibi tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kırtasiye sahibine saldıranlar ise gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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