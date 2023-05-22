İKİ CİP KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI; 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Isparta'nın Gelendost ilçesinde iki cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada Mısırlı Muhammed Sayes (60) hayatını kaybetti, Mısırlı Muhamet Hamadua (40), Ahmet Rahmud (59) ve Farez Mahmud (64) ile Çinli Chen Yougın (40) yaralandı.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde iki cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada Mısırlı Muhammed Sayes (60) hayatını kaybetti, Mısırlı Muhamet Hamadua (40), Ahmet Rahmud (59) ve Farez Mahmud (64) ile Çinli Chen Yougın (40) yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, 14.00 sıralarında Gelendost ilçesine bağlı Akmescit mevkisinde meydana geldi. Çin vatandaşı Chen Yougın'ın kullandığı 33 ANT 738 plakalı ciple Mısır vatandaşı Muhamet Hamadua'nın kullandığı 48 JD 663 plakalı cip kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede 48 JD 663 plakalı cipte bulunan Mısır vatandaşı Muhammed Sayes'in hayatını kaybettiği belirlenirken, aynı araçtaki Mısır vatandaşları olan Muhamet Hamadua, Ahmet Rahmud ve Farez Mahmud ile diğer aracın sürücüsü Chen Yougın yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Yalvaç ve Eğirdir'deki hastanelere sevk edilerek, tedaviye alındı. Muhammed Sayes'in cenazesi ise Gelendost Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Diğer yandan iki cipin kafa kafaya çarpıştığı kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.