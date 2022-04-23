İki can alan motosiklet sürücüsü, 'motosikletim kırıldı' diye şikayetçi olmuş

KONYA (DHA) - KONYA'da, alışverişten dönen Peruzet Koçak (57) ile torunu Ayşe Miray Doğru'ya (5) çarparak ölümlerine neden olan Mehmet Urmamen'in (25), kazada motosikletinin kırıldığı ve yaralandığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Ayşe Miray Doğru'nun babası Ali Doğru, Urmanen'in şikayetiyle şoke olduklarını, sanığa verilen 7 yıl 9 ay hapis cezasını az bulduklarını, Yargıtay'dan daha iyi bir sonuç alacaklarını söyledi.

Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi'nde oturan Peruzet Koçak, geçen yıl 21 Nisan günü yanına torunu Ayşe Miray Doğru'yu da alıp, iftar alışverişi için evlerinin karşısındaki markete gitti. Alışveriş sonrası evlerine gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Koçak ve torunu Ayşe Miray'a Mehmet Urmamen yönetimindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet çarptı. Kazada Peruzet Koçak ile torunu Ayşe Miray Doğru yaşamını yitirdi, yaklaşık 200 metre sürüklenen sürücü Mehmet Urmamen ise yaralandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Urmamen tutuklandı, hakkında dava açıldı.

Motosiklet sürücüsüne verilecek cezanın örnek olmasını isteyen Derya Doğru ise şunları dedi: "Sürücü yüzde yüz hatalı olduğu için biz verilen cezayı az bulduk. İnşallah adalet yerini bulsun. Annem ve kızımı kaybettim. Sürücü çok hızlıydı, dikkat etmesi gerekiyordu. Onun da hakkında, bizim de hakkımızda hayırlısı olsun. Böyle kalmamalı, az bir cezayla kalmamalı. Çünkü tekrarı yaşanır, örnek olur diğer kişilere. Ama büyük bir ceza alsa herkes ayağını denk alır. Kayıplarımın üzerinden 1 yıl geçti ben hala ayakta zor duruyorum. Her gün o günü yaşıyorum."