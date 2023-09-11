Adana'da narkotik polisleri bir uyuşturucu satıcısının çantasından 2 kilo 448 gram esrar ele geçirdi. Yakalanan uyuşturucusu satıcısı emniyette,' İçmek için aldım' diyerek kendisini savundu. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İki buçuk kilo uyuşturucuyla yakalandı, "İçiciyim" dedi

ADANA - Adana'da narkotik polisleri bir uyuşturucu satıcısının çantasından 2 kilo 448 gram esrar ele geçirdi. Yakalanan uyuşturucusu satıcısı emniyette," İçmek için aldım" diyerek kendisini savundu. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğunu tespit etiği Arif Ö'yi takibe aldı. Takip sırasında şahsı otogar içerisinde yakaladı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada paketlenmiş halde toplam 2 kilo 448 gram esrar ele geçirildi. Esrar paketlerinin içine de kokuyu önlemek için kahve koyduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Arif Ö, emniyetteki ifadesinde "Çalışmaya gidiyorum, içmek için aldım" diyerek ilginç bir savunma yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.