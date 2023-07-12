İki ayrı camiden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Güncel Haberler
Gaziantep'te, iki ayrı camide meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.
İki ayrı camiden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te, iki ayrı camide meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'te bulunan iki ayrı camide meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen A. A. isimli şüpheli şahıs muhtelif çalıntı malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.
Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Halil Aslan - Güncel