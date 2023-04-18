Eşinin sevgilisinden olan bebeğin üzerine asitli madde attı

DENİZLİ'de, Kerzi Yılmaz (40), evi terk eden eşi Gökhan Yılmaz'ın (43) birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu sevgilisi S.G.'nin evini basıp, annesinin kucağındaki 2 aylık bebeği Hamdi Y.'yi, üzerine asitli sıvı döküp ağır yaraladı. Suçlamaları reddedip kendisine kumpas kurulduğunu ileri süren Kerzi Yılmaz, tutuklandı.

Olay, dün, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Kerzi Yılmaz, bir süre önce evi terk eden eşi Gökhan Yılmaz'ın birlikte yaşadığı sevgilisi Özbekistan uyruklu S.G.'nin evine gitti. Burada S.G. ile kavga eden Kerzi Yılmaz, iddiaya göre, yanında getirdiği asitli sıvıyı, S.G. ile Gökhan Yılmaz'ın birlikteliğinden olan 2 aylık bebekleri Hamdi Y.'nin üzerine döktü. Annesinin kucağındaki bebeğin vücudunda yanıklar oluştu.