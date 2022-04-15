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İki arkadaşın bıçakla şakalaşması kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Erzurum'da iki arkadaşın bıçakla şakalaşması kanlı bitti.

Erzurum'da iki arkadaşın bıçakla şakalaşması kanlı bitti. Arkadaşı tarafından bıçakla bacağından hafif yaralanan 15 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iftardan sonra buluşan A.Ö. (15) ve arkadaşı ellerindeki bıçakla şakalaşmaya başladı. Arkadaşı bıçakla A.Ö.'nün bacağını kesti. Durumu gören çevredeki vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından bacağından yaralanan A.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağından hafif yaralanan A.Ö.'nün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

(M. Ertuğrul Polat/ İHA)

İki arkadaşın bıçakla şakalaşması kanlı bitti

İki arkadaşın bıçakla şakalaşması kanlı bitti

İki arkadaşın bıçakla şakalaşması kanlı bitti

İki arkadaşın bıçakla şakalaşması kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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