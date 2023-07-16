İki arkadaş arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olay, saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İsa Y. (33), arkadaşı Muharrem Y. ile araziye gezmeye gitti. Bir süre sonra iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Muharrem Y., elindeki tabancayla İsa Y.'ye kurşun yağdırdı. Mermilerden 3'ü İsa Y.'nin bacaklarına isabet etti. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı ise 112'ye haber verdi. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde 6 adet kovan bulan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.