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İki aracın çarptığı kayınvalide ile gelini öldü (2)

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İki aracın çarptığı kayınvalide ile gelini öldü (2)

ÖLÜ SÜYISI 2'YE YÜKSELDİAdana'da yolun karşısına geçmek isterken otomobil ile hafif ticari aracın çarptığı iki kadından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nazife İlhan da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜ SÜYISI 2'YE YÜKSELDİ

Adana'da yolun karşısına geçmek isterken otomobil ile hafif ticari aracın çarptığı iki kadından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nazife İlhan da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Elif İlhan ve Nazife İlhan'ın kayınvalide- gelin oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adana Güncel Haberler

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