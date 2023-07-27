Elazığ'da meydana gelen kazada, iki aracın arasına sıkışan otomobil, diğer aracın üzerine çıkarak yan durdu. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İki aracın arasına sıkışan otomobil diğer aracına üzerine çıktı: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki aracın arasında sıkışan otomobil, diğer aracın üzerine çıkarak yan durdu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil iki araç arasına sıkıştı. Araçlara çarpan otomobil, yandaki aracın üzerine çıkarak yan durdu. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.