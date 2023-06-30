İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kozan'da Oruçlu orman deposu kavşağında meydana gelen trafik kazasında 01 Y 8795 plakalı otomobil sürücüsü Duygu Şahin, tali yoldan ana yola çıkarken karşı yönden gelen 01 DDF 86 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Ünüvar ile çarpıştı. Kazada araçlar da büyük çaplı maddi hasar oluşurken araçlarda bulunan sürücü ve yolcu konumundaki 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen trafik ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk kontrollerinin ardından hafif yaralı olan Sümeyye Ünüvar, Batu Ünüvar, ve Aytuğ Ünüvar ve Duygu Şahin sağlık kontrolleri için Kozan devlet hastanesine ambulanslarla taşındı. Trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.