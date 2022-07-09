İki aile arasında silahlı kavga çıktı Batman'ın Beşiri ilçesinde 2 aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga çıktı. Batman'ın Beşiri ilçesinde 2 aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga çıktı. Alınan ilk bilgiye göre, Beşiri ilçesinin Yontukyazı köyünde 2 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralananlar 112 Acil Servis ekiplerince Batman'daki hastanelere kaldırıldı. AA / Ahmet Işık - Güncel Batman kavga Güncel Haberler

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