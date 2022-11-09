Ikea Teknoloji Yöneticisi Çin'in Ticari Görünümü Konusunda İyimser

LİZBON, 9 Kasım (Xinhua) -- İsveçli mobilya devi IKEA, dinamiklerin ve tüketim davranışlarının hızla değiştiği Çin pazarında ortaya çıkan yeni iş fırsatlarından heyecan duyduğunu belirtti.

IKEA Retail'in dijital ve baş teknoloji sorumlusu Parag Parekh kısa süre önce Xinhua'ya verdiği demeçte, "İnsanların sağlık ve esenliğe daha fazla yöneldiği ve bir topluluk dengesini nasıl oluşturacaklarını araştırdıkları Çin'de köklü bir değişim yaşanıyor" dedi. IKEA Retail'in sahibi Ingka Grup, 1943 yılında Ingvar Kamprad tarafından ev eşyaları satan bir şirket olarak kuruldu.

IKEA'nın 5- 10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da gerçekleşmekte olan 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndaki pavyonunu sergilemeden önce geçen hafta Lisbon'da düzenlenen Web Zirvesi'nin oturum aralarında yapılan röportajda Parekh, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de pazar payını artırma ve işleri büyütme konusunda iyimser olduğunu vurguladı.

Çinli tüketicilerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla ev dekorasyon ürünleri satın almaya giderek daha fazla istekli olmaları nedeniyle, IKEA, Çin'in büyüyen mobilya pazarında fırsatlar görüyor.

Daxue Consulting verilerine göre 2021'de Çin'de 910 milyon parça mobilya üretildi. Beijing merkezli pazar araştırma ve danışmanlık firması, Çin mobilya pazarında da güçlü bir büyüme bekliyor ve 2022'den itibaren yüzde 11,6'lık bir bileşik yıllık büyüme oranı öngörüyor.

Parekh, "İnsanların markayla etkileşimi açısından değişimin ne olacağını anlamak için bu trendlerden bazılarını inceliyoruz. Bu, ürün yelpazemizi ve Çin'deki katılımımızın ne olacağını tasarlamamıza ve tanımlamamıza yardımcı olacak" dedi.

Bu arada, IKEA'nın yaklaşık 80 yıllık tarihindeki "en büyük dijital dönüşümlerden birini" gerçekleştirdiğini belirten teknoloji yöneticisi, "fiziksel bir perakendeci olmaktan, çok kanallı bir perakendeci olmaya dönüşüyoruz" dedi.

"Çin'de dijital tarafta web sitemiz ve uygulamamızla bulunuyoruz. WeChat mini programları ile ilk pilot uygulamaları ve Tmall ile ilk etkileşimleri gerçekleştirdik" dedi ve ekledi: "Dijital ayak izimize karşı fiziksel ayak izimizi nasıl büyütebileceğimizi ve devreye sokabileceğimizi araştırıyoruz. Bu süreç halen devam ediyor."