İKÇÜ'lü öğrenciler Uluslararası Çelik Köprü Yarışması'nda birinciliği elde etti - Haberler

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü (BÜYAP) tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Design and Construct (DE&CO) Uluslararası Çelik Köprü Yarışması'nda birinciliği elde etti.

İKÇÜ'den yapılan yazılı açıklamada, yurt içi ve yurt dışından 11 üniversiteden 12 takımın mücadele ettiği yarışmada, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sorgun ve bölüm öğretim üyelerinin danışmanlığında yarışmaya katılan "The Optimum" ekibi üyeleri Emirhan Avcı, Onur Yarımpabuç, Salih Dinçsoy, Betül Gezgin ve Hatice Tamaz birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen rektör Prof. Dr. Köse, genç inşaatçıların elde ettiği başarıyla gururlandıklarını belirtti.

Gençlerin böyle yarışmalara katılmalarının önemli bir adım olduğunu bildiren Köse, "Bu adımla gelen başarılı sonuçlar öğrencilerimizin mesleki hayatlarına da yansıyacaktır. Avrupa ve Türkiye'den birçok üniversitenin inşaat mühendisliği ve mimarlık öğrencilerini bir araya getiren yarışmada, üniversitemizi başarı ile temsil ettikleri için öğrencilerimizi ve fakültemizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Sorgun da yarışmada gelen birinciliğin bir yılı geçen hazırlık aşamasının neticesinde geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Köprülerin tasarlanması, maliyet ve ağırlık hesaplarının yapılması çok uzun bir süreçte gerçekleşiyor. Daha sonra üretim aşamasına geçiliyor. Burada da bir yıllık emeklerini sergileme imkanı elde ediyorlar. Yarışmada köprülerin kurulum süresi, estetiği ile yapılara BÜYAP ekipleri tarafından yüklenen yaklaşık 1500 kilogram ağırlığa karşı dayanıklılıkları değerlendirildi. Bu üç kriterde en iyi puanı alan takımımız birinci oldu. Öğrencilerimizin başarısı bizleri gururlandırdı. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyoruz."