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İKÇÜ'den dezavantajlı gençlere veri analisti eğitimi

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Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının desteklediği İKÇÜ'nün E-DATA projesi kapsamında dezavantajlı gençlere veri analisti eğitimi verilecek.

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının desteklenmeye değer bulduğu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) "Dezavantajlı Genç Yetişkinlerin Veri Yoluyla Güçlendirilmesi Analitik Eğitimi" (E-DATA) projesinin açılış töreni düzenlendi.

İKÇÜ'den yapılan açıklamaya göre üniversitenin koordinasyonunda, İzmir Teknoloji ve Bilişim Derneği, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye İş Kurumu, İzmir Kalkınma Ajansı, Ege Bölgesi Sanayi Odası ile Uluslararası Akademisyenler Birliği ortaklığınca yürütülecek projeye katılacak 80 kursiyer "veri analisti" olacak.

Projenin açılışı nedeniyle Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen törende konuşan İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Akbulut, üniversite olarak sanayi ile yakın iş birliği içinde çalışmaya devam ettiklerini, gençlere sundukları fırsatların onların kariyer yolculuklarında önemli birer adım olacağını belirtti.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ferhan Elmalı da eğitimlerin 512 saati teorik ve uzaktan eğitim, 240 saati ise yüz yüze ve iş yeri uygulamalı olduğunu belirterek, E-DATA Projesinin istihdam potansiyeline işaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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