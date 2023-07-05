IKBY'ye PKK saldırısı: Bomba yüklü İHA ile sınır muhafızlarına saldırı gerçekleştirildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK'nın bulunduğu bir bölgeden, Duhok'taki sınır muhafızlarına yönelik bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, hasar meydana geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK'nın bulunduğu bir bölgeden, Duhok'taki sınır muhafızlarına yönelik bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

IKBY Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, saat 14.25'te bomba yüklü bir İHA'nın Duhok'un Zaho ilçesi Batifa Nahiyesi'ndeki sınır muhafızları birinci tugayını hedef aldığı belirtildi.

Can kaybının yaşanmadığı saldırıda hasar meydana geldiği kaydedilen açıklamada, İHA'nın Dukere ve Beroşka Saduni köyleri arasındaki bir yerden atıldığı ve o bölgede de PKK'lı teröristlerin bulunduğu ifade edildi.