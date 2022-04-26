IKBY'ye karşı terör örgütü PKK'nın "tehlikeli bir planının" etkisiz hale getirildiği açıklandı - Haberler

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IKBY'ye karşı terör örgütü PKK'nın "tehlikeli bir planının" etkisiz hale getirildiği açıklandı

AA - Güncel
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IKBY Güvenlik Konseyi, terör örgütü PKK'nın IKBY'ye karşı "tehlikeli bir planının" etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri ve patlayıcı maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

Ikby Güvenlik Konseyi, terör örgütü PKK'nın IKBY'ye karşı "tehlikeli bir planının" etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri ve patlayıcı maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

AA / Güncel

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