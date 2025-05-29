IKBY ve ABD Ekonomi ve Enerji İşbirliğini Görüştü

IKBY ve ABD Ekonomi ve Enerji İşbirliğini Görüştü
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IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesinde ekonomi ve enerji işbirliğini ele aldı. Görüşmede, stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve bölgede barış için işbirliği vurgulandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, ekonomi ve enerji işbirliğini ele aldı.

IKBY Başkanlığından Barzani ve Rubio'nun telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ABD ile IKBY arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesinin öneminin vurgulandığı, ekonomik ve enerji işbirliğinin yanı sıra Irak, Suriye ve bölgede istikrar ve barışı teşvik etmek için koordinasyonu sürdürme ihtiyacının ele alındığı ifade edilen açıklamada, Rubio'nun, ABD'nin IKBY'ye desteğinin, ABD ile Irak arasındaki stratejik ilişkinin temel bir yönü olmaya devam edeceğini belirttiği, Barzani'nin de Irak ve IKBY'ye verdiği destekten dolayı ABD'ye teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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