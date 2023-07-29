IKBY, Tuğgeneralin ölümünden PKK'yı sorumlu tuttu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Duhok'ta geçen hafta aracında gerçekleşen patlama sonucu hayatını kaybeden Tuğgeneral Muhammed Mirze'nin ölümünden terör örgütü PKK'nın sorumlu olduğunu bildirdi. IKBY Güvenlik Konseyi, olayın detaylarıyla ilgili soruşturma yapıldığını ve PKK'nın IKBY güvenlik güçlerine yönelik saldırı planları olduğunu vurguladı.