IKBY: PKK'nın roket saldırısı sonucu Duhok'ta 2 sivil hayatını kaybetti - Haberler

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IKBY: PKK'nın roket saldırısı sonucu Duhok'ta 2 sivil hayatını kaybetti

AA - Güncel
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IKBY: PKK'nın roket saldırısı sonucu Duhok'ta 2 sivil hayatını kaybetti

?Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK'nın Duhok'a bağlı Amedi ilçesine yönelik roket saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

?Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK'nın Duhok'a bağlı Amedi ilçesine yönelik roket saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

IKBY Anti- Terör Birimi, konuya ilişkin resmi Facebook sayfasından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu akşam, PKK'lı teröristler, Amedi'ye bağlı Bamerni nahiyesindeki Eredna köyüne 2 roket fırlattı. Saldırıda 2 sivil vatandaş şehit olurken 2 kişi de yaralandı." ifadelerine yer verildi.

AA / Güncel

Terör, Roket, IKBY, PKK, Güncel, Haberler

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