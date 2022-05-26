IKBY: PKK'nın roket saldırısı sonucu Duhok'ta 2 sivil hayatını kaybetti - Haberler

IKBY: PKK'nın roket saldırısı sonucu Duhok'ta 2 sivil hayatını kaybetti
AA - Güncel
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?Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK'nın Duhok'a bağlı Amedi ilçesine yönelik roket saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
?Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK'nın Duhok'a bağlı Amedi ilçesine yönelik roket saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
IKBY Anti- Terör Birimi, konuya ilişkin resmi Facebook sayfasından açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bu akşam, PKK'lı teröristler, Amedi'ye bağlı Bamerni nahiyesindeki Eredna köyüne 2 roket fırlattı. Saldırıda 2 sivil vatandaş şehit olurken 2 kişi de yaralandı." ifadelerine yer verildi.
AA / Güncel