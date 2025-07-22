IKBY, Petrol Teslimatı ile Maaş Ödemelerine Başladı

Irak merkezi hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bölgedeki petrol sahalarında üretilen miktarları Irak Ulusal Petrol Pazarlama Şirketi'ne (SOMO) teslim etmeyi kabul etmesi üzerine, bölgedeki memurların mayıs ayı maaş ödemelerine başladı.

Irak Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, IKBY'nin bölgedeki petrol sahalarında üretilen miktarları SOMO'ya teslim etmeyi kabul etmesi üzerine bölgedeki memurların mayıs ayı maaşlarının ödenmeye başlandığı belirtildi.

Ayrıca IKBY'den ilk aşamada 120 milyar dinarlık (yaklaşık 91 milyon 943 bin dolar) petrol dışı gelirin de teslim alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Irak Kürdistan Bölgesel hükümeti, federal bütçe yasasına, Federal Mahkeme kararlarına ve Bakanlar Kurulunun son kararlarına uymaya devam ettiği sürece, biz de yasal ve anayasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

Irak Maliye Bakanlığı, IKBY'nin petrol gelirlerini merkezi yönetime teslim etmemesi üzerine bölgeye bütçe göndermeyeceğini duyurmuştu.