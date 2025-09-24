IKBY Petrol İhracatına Hazırlanıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı petrol ihracatının başlaması için yerli ve yabancı şirketlerle anlaşma imzalandığını, petrol akışının en kısa sürede başlaması için Irak Petrol Bakanlığının kararının beklendiğini açıkladı.

Yerel medyaya göre, IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı petrol ihracatına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın petrol ihracatının başlaması için tüm sorumlulukları yerine getirdiği, biri hariç tüm yerli ve yabancı şirketlerle anlaşmaların yapıldığı belirtilerek, gerekli belgelerin Irak Petrol Bakanlığına gönderildiği kaydedildi.

Anlaşmayı imzalamayan yabancı şirketin petrol akış sürecini etkilemeyeceği aktarılan açıklamada, petrol akışının en kısa sürede başlaması için Irak Petrol Bakanlığının kararının beklendiğini ifade edildi.

Petrol ihracat sorunu

Irak merkezi hükümetinin davacı olması nedeniyle Paris'teki uluslararası tahkim mahkemesi 25 Mart 2023'te verdiği bir kararla IKBY'den ve Kerkük'ten petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatını durdurmuştu.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 25 Haziran'da yaptığı bir açıklamada Irak merkezi hükümetinin açtığı dava nedeniyle IKBY'den Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının durdurulmasını eleştirmişti.

İhracatın durdurulmasının milyarlarca dolar zarara sebep olduğunu belirten Barzani, "Bu durum, Irak'a 25 milyar doların üzerinde zarar verdi. Şimdiye kadar merkezi hükümet, petrol ihracatının durdurulmasından kaynaklanan ekonomik kayıplar için IKBY halkının zararını telafi etmedi ve bu karar nedeniyle IKBY'de petrol üretimi önemli ölçüde düştü". ifadelerini kullanmıştı.