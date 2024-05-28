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IKBY Meclisindeki Etnik Gruplara Ayrılan Kota Tartışması

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi'nde etnik gruplara ayrılan 5 kişilik kotanın 11'e çıkarılması çağrısı yapılıyor. Türkmen Bakan Aydın Maruf, bu kararın haksızlık olduğunu belirterek Türkmenlerin bölgedeki varlığının önemine vurgu yaptı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY Meclisinde etnik gruplara ayrılan 5 kişilik kotanın 11'e çıkarılması çağrısında bulundu.

Türkmen Bakan Maruf, Türkmen siyasi parti temsilcileriyle Erbil'de IKBY milletvekili seçimleri ve seçim sistemi üzerine yapılan toplantının ardından açıklamada bulundu.

IKBY Meclisindeki etnik gruplara ayrılan 11 kotanın geçen hafta alınan bir kararla 5'e indirildiğini hatırlatan Maruf, bu kararın siyasi kesimlerde olumsuz karşılandığını söyledi.

Maruf, bu kararı "haksızlık" şeklinde niteleyerek, Türkmenlerin bölgedeki varlığının çok önemli olduğunu ve Erbil'deki Türkmenlerin sayısının buraya verilen bir kotadan daha büyük olduğunu vurguladı.

IKBY milletvekili seçimlerine etnik gruplar dahil tüm siyasi tarafların katılmasından yana olduklarını aktaran Maruf, şöyle konuştu:

"Bizim için en önemli olan, kotanın tekrar 11'e çıkarılması. Bunun üzerinde çalışıyoruz, toplantılara başladık. 5 kota az, coğrafi esas üzerine dağıtılması yanlıştır. 5 kotanın 11'e çıkarılması ve bir seçim merkezli olmasından yanayız."

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 11 kişilik kotayı iptal etmişti

Irak Yüksek Yargı Konseyi 21 Mayıs'ta, IKBY Meclisinde Türkmenler, Hristiyanlar ve Ermenilere toplamda 5 kişilik kota ayrılması kararı vermişti.

Buna göre, IKBY Meclisindeki 100 sandalye içerisinden Erbil ve Süleymaniye kentleri için ikişer, Duhok için ise bir sandalye ayrılacak. Erbil ve Süleymaniye'de Türkmenler ve Hristiyanlara birer, Duhok'ta ise Ermenilere bir kota ayrılacak.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi 21 Şubat'ta, IKBY'nin dört seçim bölgesine bölünmesine karar vermiş ve 111 sandalyeli IKBY Meclisinde Türkmenlere 5, Hristiyanlara 5 ve Ermenilere bir olmak üzere 11 kişilik kotanın "anayasaya aykırı" olduğu yönünde karar almıştı.

Karar kapsamında ayrıca Meclisteki koltuk sayısının da 100'e düşürüldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Aydın Irak Politika Güncel Haberler

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